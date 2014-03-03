برنامج لتدريب المعاقين على التعامل مع "الحوادث"

أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو استمرار تنفيذ برنامج تدريب المعاقين حركيًا على التصرف السليم في حال وقوع الحوادث، وتعميمه على جميع مناطق المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخيرية المعنية برعاية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

جاء ذلك في كلمته في الحفل الختامي للبرنامج التوعوي لتدريب المعاقين حركيًا على أعمال الدفاع المدني، موضحًا أن دعم ورعاية المديرية العامة للدفاع المدني للبرنامج التدريبي للمعاقين حركيًا يأتي في إطار سعيها الدائم لتحقيق المزيد من الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لنشر ثقافة السلامة بين فئات المجتمع، بما في ذلك المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يكونون أكثر عرضة للمخاطر والحوادث.

وأشار اللواء العمرو إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني نفذت ضمن خطة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني برنامجًا لتدريب ما يزيد عن 1000 معاق حركيًا والمرافقين لهم على التصرف السليم في حال وقوع الحوادث، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية.

وأوضح أن المستفيدين من البرنامج سيكون لهم دور فاعل في نشر ثقافة السلامة بين أقرانهم من خلال الدورات والبرامج التثقيفية التي سيتولون مسؤولية تنفيذها على ضوء ما استفادوا من مهارات ومعارف بإجراءات السلامة والتصرف السليم في حالات الطوارئ من خلال البرنامج.