شرطة مكة تسيطر على "إثارة شغب" في الشميسي

أعلنت شرطة مكة المكرمة، في بيان تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، سيطرتها على محاولة إثارة الشغب الفاشلة، التي حاول عدد من المخالفين إحداثها هناك ظهر أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أنه: "في تمام الساعة الواحدة من مساء أمس الأحد، حدثت تجاوزات من قبل بعض المودعين من جنسيات مختلفة، في مركز خدمات الشميسي، من مخالفي نظام الإقامة والعمل، والذين ينتظرون استكمال إجراءات سفرهم، والمتمثلة في محاولة إحداث فوضى بمقر تواجدهم".

وأضاف: "تم إنذار أولئك المخالفين، إلا أنهم لم يستجيبوا للأسف، ونتج عن تصرفهم إحداث بعض التلفيات بمقر الإيواء، ما تطلب تدخل رجال الأمن، والتعامل معهم بما يقتضيه الموقف، لردعهم عن إيذاء أنفسهم وغيرهم، وقد نتج عن ذلك بعض الإصابات لتسعة أشخاص من مخالفي نظام الإقامة، ووفاة أحدهم بسبب التدافع الذي حدث، وتمت السيطرة على الموقف في وقت قياسي، وسيخضع المتهمون بذلك للإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.