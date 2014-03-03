فيديو.. مدرسة تحمي طلابها من التحرش

فتحت إدارة إحدى المدارس في العاصمة الرياض، حوارا مع طلابها في الصفوف الأولية عن ظاهرة التحرش، في خطوة تهدف إلى توعيتهم وتثقيفهم من أجل حماية أنفسهم من هذه الظاهرة في المستقبل، التي لم تصدر بحقها أي إحصائية دقيقة، وإنما تشهد قصصا متناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر تقرير مصور تلفزيونياً لـ"العربية.نت" حديث طفلة تقول: " يجب عدم التحدث أو السماح لأحد غريب باللمس، وكذلك الهروب وقت الشعور بالخطر".

وفي هذا السياق قالت المربية مباركة الدوسري لـ"العربية.نت": الأطفال بفطرتهم السليمة يميلون إلى الثقة والارتياح للآخرين، وقد ينفذون أي أمر يطلب منهم مقابل الحب والعطف والحنان، ولكن البعض يأخذون هذا القبول لإشباع دوافعهم السيئة".