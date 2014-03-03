في المملكة فقط: المرأة تلد ولي أمرها!

هذه ليست خدعة صحفية أو دعاية تدعوك للقراءة ومن ثم تكتشف أن فحوى المقال تختلف كليا ًعن عنوانه، حيث أعدك أن كل ما ستقرؤه في هذه المقالة هو حقائق قائمة و»قاتمة» في آن واحد، فهل ممكن أن تعتدل في جلستك وتركز معي «شوية»؟

تخيل معي أن تحمل المرأة جنينها في بطنها تسعة أشهر، وتتحمل آلام الولادة المضنية ومن ثم تسقيه من دموعها ولبنها، وتسهر على رعايته فانية أغلى سنوات شبابها تعلمه القراءة والكتابة وتزرع فيه قيم إنسانية نبيلة، وتنفق أحيانا من مدخراتها الشخصية حتى ترسم ابتسامة رضا وسعادة على وجهه، وحين يكمل الثامنة عشر من العمر يتحول مباشرة إلى «ولي أمرها».

هذا ما يحدث مع كل امرأة شاء القدر أن يتوفى زوجها وتحمل لقب أرملة، إذ تنتقل «حقيبة الوصاية» من يد الزوج إلى الأخ ومن ثم إلى الابن حينما يبلغ الثامنة عشرة من العمر، حيث تمنع المرأة عن السفر خارج حدود المملكة إلا بإذنه، وتحرم من إصدار أو تجديد وثيقة وطنية أساسية مثل الجواز إلا بعد موافقته، كما وتمنع من الزواج إن كان والدها متوفي إلا بمباركته، ولا يحق لها أن تعمل في كثير من المجالات والميادين إلا بعد أن تأتي بورقة موقعة من «فلذة كبدها» تعلن رضاه عن ذلك.

تحدثني إحدى معارفي عن قصة امرأة توفي زوجها تاركا ً خلفه خمسة بنات إحداهن ولدت في أمريكا، فأصبح وليهن أحد أعمامهن الذي كان ملتزما دينيا ً حد التشدد والغلو، فمنعهن من السفر سنوات طويلة وحرم البعض منهن من العمل في مجالات يرى أنها غير مقبولة اجتماعيا ً كالبنوك والمستشفيات، فلجأت من تحمل الجواز الأمريكي إلى السفارة الأمريكية رغم اعتراض والدتها خوفا ً عليها من عمها، تشكو لهم الحال فضمنوا لها الحماية ما جعلها تفكر في تحقيق حلمها بدراسة الطب في الولايات المتحدة، وفعلا ً حققت نفسها وظلت أخواتها «السعوديات» يعشن تحت مزاج العم سنوات طويلة بمباركة القانون والتشريعات في البلاد.

تخيل أن تتذلل المرأة إلى ابنها الذي أنجبته وسهرت على تربيته لكي يمنحها حق السفر في إحدى الإجازات؟ تخيل أن المجتمع الذي يتشدّق ليل نهار بالدين ويدعي المحافظة والفضيلة يعامل نصفه الآخر «المرأة» كقاصر أو مواطنة ناقصة الأهلية، لا يحق لها أن تتخذ قراراتها المصيرية والأساسية بنفسها بل يجب على من منحه الله شرف أن يكون «ذكر» أن يوافق، لذا صنعوا نظاما ً جديدا ً اسمه «المحرم» إذ إن صك الأهلية الكاملة التي منحها إياه الله سبحانه وتعالى، حين خلقها وفرض عليها نفس العبادات ونهاها عن نفس المنكرات وسنّ عليهما ذكرا وأنثى ذات القصاص والحدود التي تسقط عن القاصر والمعتوه والمجنون لا تكفي بالنسبة لهم، وتاريخ المرأة المسلمة العالمة والوزيرة والمستشارة والتاجرة والفلاحة والمحاربة في عصر الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، يبدو ناقصا بعينهم وإلا لما أجبروها على أن تظل تحت الولاية والوصاية مهما بلغت من العمر والمكانة والمرتبة العلمية والاجتماعية، في حين أن الرجل يعامل معاملة شخص كامل الأهلية مكتمل العقل والدين، يتعلم ويعمل ويسافر ويقود السيارة ويستخرج وثائقه الشخصية بمجرد أن يبلغ سن الرشد طبقا لأنظمة وقوانين الدولة.

لازال نظام الأحوال الشخصية في المملكة يعاني الكثير من الثغرات الإنسانية، وتحوم حوله ظلمات في تعاملها القاتم مع المرأة، التي ولدت وكبرت «وسلّمت» أحيانا ً بهذا الواقع مجبرة أو مستسلمة.. ولا يبدو ذلك غريبا ً في ظل الغياب المريب للمرأة عن فضاء القانون وميدان التشريع في البلاد لتدافع عن وجودها وتستنفر ضد كل بند تجاهل قيمتها وغيّب كيانها.. فقولوا لي يا رجال القانون والقضاء والشرع.. أي شرع يقبل أن تستأذن المرأة ولو بلغت السبعين من ولي أمرها لتصدر أو تجدد جوازها؟ وأي قانون ذلك الذي يفرض عليها أن تكون اسما ً تابعا ً حتى لمن أخرجته إلى هذه الدنيا؟ وأي حقوق تلك التي تدعي أنها تحميها عبر إجبارها أن تعيش طول العمر تحت وصاية وولاية احد الذكور حولها؟

أعيدوا النظر في تلك القوانين وأنصفوا المرأة.. فأحد مقاييس تطور ومدنية أي مجتمع إنساني هي مدى إنصافه لنصفه الآخر والله من وراء القصد.



نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"