مشروع يسمح للسعودي بمعرفة تاريخ خطيبته قبل الزواج

كشفت وزارة العدل السعودية عن أحقية الشاب بمساواته بالفتاة في معرفة تاريخها قبل الزواج في المشروع الذي تقوم الوزارة بإعداده ودراسته ووضع خططه وآلياته وطريقة تنفيذه تحت مسمى "بيينة"، قبل رفعه للجهات العليا واعتماده كقانون رسمي.

وقال الدكتور ناصر العودة مستشار وزير العدل لـ"العربية نت": "إن المشروع الذي تعده وزارة العدل يشمل كلا الطرفين في أحقية معرفة تاريخهما الصحي والأمني والعدلي قبل إتمام الزواج" وأضاف العودة أن: "المشروع الآن قيد الدراسة العلمية والشرعية كمقترح وسيحتاج وقتاً قبل تنفيذه على أرض الواقع".

وكانت وزارة العدل السعودية قد كشفت الأسبوع الماضي عن مشروع تقوم بدراسته وإعداده ويركز على أحقية الفتاة في معرفة تاريخ الشاب الأمني والصحي قبل إتمام مراسم الزواج وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة في توفير المعلومات الخاصة بالمتقدم لطلب يد الفتاة.

وعاد مستشار وزير العدل الدكتور العودة للإيضاح لـ"العربية نت" أن المشروع يعتمد الآن على أخذ آراء مجموعات من الناس المتزوجين والذين لم يسبق لهم الزواج لمعرفة الطريقة الأمثل لإعداد المشروع دون أن تترتب عليه مشاكل أسرية أو ضرر بالأشخاص المتقدمين للزواج.

وستكون السعودية في حال إقرار المشروع أول دولة عربية تتيح للراغبين في الزواج معرفة تاريخ بعضهما، وذلك في سبيل خطة تهدف للتقليل من ارتفاع معدلات الطلاق والمشكلات الناتجة والآثار السلبية المترتبة في عدم معرفة الطرفين ببعضهما قبل الزواج.