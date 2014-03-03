مدني جدة يطلق فعاليات يومه العالمي "نحو مجتمع آمن"

دشنت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة جدة البارحة، حفل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي حضره نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة وكيل الإمارة الدكتور عبد العزيز الخضيري، وتستمر فعاليات الحفل ثلاثة أيام في جدة.

وفي أجواء بعيدة عن الأجهزة الحكومية ومقارها الرسمية، بدأت إشارة البدء في مجمع ردسي مول التجاري، حيث حرص القائمون على الفعاليات على تعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية في الالتزام باشتراطات السلامة، وإيصال رسالتهم للمجتمع، من خلال أماكن تواجدهم، خصوصاً وأن رسالة الدفاع المدني لهذا العام يحمل شعار "نحو مجتمع آمن".

وبدا واضحاً أن جود المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في جدة لم يمنع رجال الدفاع المدني من لبس بدلاتهم الرسمية، والتجول بها بين جموع المتسوقين، وهي رسالة أخرى هدف من خلالها القائمون على الفعاليات، للتأكيد على أنهم متواجدون دوماً مع مجتمعهم، وأنهم لم ولن يكونوا بعيدين في حال وجود حالة طارئة.

وأوضح مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء جميل أربعين أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام تقام في إدارة ومراكز الدفاع المدني كافة بالمنطقة، وتتضمن العديد من البرامج المصاحبة، وسيتم من خلالها بث العديد من الرسائل التوعوية لكافة شرائح المجتمع، إضافة إلى زيارة المدارس التعليمية في المنطقة.

من جانبه أكد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد سالم المطرفي أن جهات حكومية وأهلية تشارك في المعرض المصاحب للفعاليات، بغية التعريف بسبل الوقاية المتبعة لديهم، لتجنب المخاطر المحيطة بالإنسان بوجه عام، وذلك عبر توزيع النشرات والمطويات التوعية.

وتتضمن الفعاليات بطولة المنطقة لتحدي رجال الدفاع المدني، التي تُنظَّم في مواقف المركز التجاري نفسه على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من مختلف مراكز الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة.

كما تشتمل الفعاليات على مسابقات تحفيزية على صعيد اللياقة البدنية، والقدرة على التحمل والابتكار، وتبادل المهارات بين عناصر الإطفاء، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الحريق.