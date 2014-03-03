سعودية تتبرع بنصف مليار ريال وتسجله في المحكمة

تبرعت مسنة سعودية (80 عاماً)، بكامل ثروتها البالغة نصف مليار ريال (500 مليون ريال)، بعدما سجلت ذلك في المحكمة العامة في الرياض أمس. وجعلت المسنة، هذا المبلغ وقفا خيريا للمحتاجين وإنشاء المشاريع الخيرية في المملكة.

وعلق رجل الأعمال بدر الراجحي على تلك الخطوة بالتأكيد أنه "من أعظم البر بالوالدين إعانتهم على إثبات أوقاف لهم".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان تبرع فتاة سعودية، (17 عاماً)، بمبلغ 50 مليون ريال ورثتها عن أبيها، موضحة أن هذا المبلغ هو ربع ما تمتلكه.

وذهبت إلى المحكمة العامة في مدينة الرياض مقر إقامتها، وسجلت هذا التبرع رسمياً، من أجل إنشاء وقف يستفاد منه في الأعمال الخيرية، مثل بناء مساجد وإخراج سجناء الحق الخاص وغيرها، طبقاً لحديثها لـ"العربية.نت" حينها، بعدما رفضت الإفصاح عن اسمها.