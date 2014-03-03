مطاعم شهيرة لتسميم المواطنين

يخشى المواطنون من تناول الأطعمة في مطاعم المحطات والطرقات السريعة لأنهم يتوقعون أن بعدها عن رقابة البلديات يغري أصحابها أو العاملين فيها باستخدام لحوم وأغذية فاسدة، ويعتقد أولئك المواطنون أن مطاعم المدن لا تجرؤ على ما تجرؤ عليه تلك المطاعم، فهم في متناول جولات المراقبين ومتابعتهم الدقيقة ومراقبتهم لأغذية ولحوم مطاعم المدن، لذلك تكون فجيعة المواطنين كبيرة حين تحمل لهم الأخبار ما تكشف عنه جولات المراقبين من أن مطاعم المدن لا تقل استهتارا بصحة المواطنين حين تطعمهم ما فسد من لحوم، وما انتهت صلاحيته من أغذية.

وإذا كان المواطنون يتشككون في سلامة المطاعم الصغيرة المنزوية في الشوارع الجانبية والأحياء الشعبية فإنهم يمنحون ثقتهم للمطاعم الكبرى التي ترفع لوحاتها عاليا في الشوارع الرئيسية والميادين العامة إذ يعتقدون أن تلك المطاعم حريصة على سمعتها ومكانتها وكذلك أرباحها العالية التي تجنيها من خلال تعامل الطبقة المرفهة معها وارتيادهم لها، ومن هنا فإن اكتشاف أن تلك المطاعم الكبيرة جدا والشهيرة جدا لا تتورع عن أن تدس لمرتاديها وزوارها المهمين جدا والمشهورين جدا أغذية ولحوما فاسدة اكتشاف يعني نزع آخر ثقة يمكن أن يمنحها المواطن للمطاعم جميعها فقد تساوت في تسويق الفساد مطاعم المدن والقرى والطرقات السريعة والأزقة الضيقة والشوارع العريضة، كما تساوت مطاعم اللحوم والأسماك والدواجن في تسميم المواطنين بما تطعمهم إياه من أغذية فاسدة.

لم يعد المواطنون يثقون في مطعم وأصبح المطعم الصالح هو المطعم الذي لم يتم اكتشاف فساده بعد، وما كان لمثل هذا الفساد أن ينتشر لولا أزمنة مرت كانت الرقابة فيها غافلة عما يحاك في تلك المطاعم وعما يخزن في مخازنها ويقدم على موائدها وحين اطمأن أصحاب تلك المطاعم وعمالها إلى غفلة الرقابة وغفوة المراقبين استسهلوا الغش والعبث بصحة المواطنين والمتاجرة بأرواحهم حتى انتهينا إلى ما انتهينا إليه اليوم من انتشار الغش والفساد.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"