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مهرجان "ويا التمر أحلى " بالأحساء يختتم فعالياته بمبيعات بلغت 9 ملايين ريال

الاثنين 1 جمادي الأول 1435 هـ - 03 مارس 2014
الاثنين 1 جمادي الأول 1435 هـ - 03 مارس 2014
الاثنين 1 جمادي الأول 1435 هـ - 03 مارس 2014
الاثنين 1 جمادي الأول 1435 هـ - 03 مارس 2014
الاثنين 1 جمادي الأول 1435 هـ - 03 مارس 2014

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