"الضمان" يودع مليار ريال في حساب المستفيدين

بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر جمادى الأولى من هذا العام 1435هـ مليار ريال و220 مليون و690 ألفا و769 ريالاً شملت (851.238) حالة ضمانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي أن المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر جمادى الأولى، مشيراً أن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وبين أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 8437 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (990) حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.

