100 طالبة يتبرعن بأعضائهن بعد الوفاة في أبها

وقعت أكثر من 100 طالبة من طالبات جامعة الملك خالد في أبها، على وثيقة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتجاوبن مع حملة (أجرُ لك، أمل لهم) التي نظمتها طالبات المستوى السادس بكلية الصيدلة بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للتبرع بالأعضاء التي اختتمت أعمالها أمس، بعد ثلاثة أيام حافلة بدأت بمسرح المركز الجامعي في يومها الأول، مرورا بمدارس الرواد للبنات بأبها، فيما اختتمت فعالياتها بأحد الأسواق في المدينة نفسها.

واعتبرت رئيسة الحملة والطالبة بقسم الصيدلة السريرية تالا قدح الحملة ناجحة بالوصول لهذا العدد من الفتيات.. وقالت: "تفاعل المجتمع مع الحملة وأهدافها كان له بالغ الأثر في نفسي وفي نفوس القائمين على الحملة".

وأضافت "لن نتوقف عند إقامة مثل هذه الحملات، وسنواصل بإذن الله إيصال الأهداف المنشودة منها بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة".

وأكدت قدح أن العائق الأكبر أمام الحملة كان هو جهل الكثيرون بالحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وبذلنا جهدا كبيرا لتبيين أهمية التبرع والفتاوى التي أصدرت بهذا الشأن والتي لا تتنافى مع الدين.