65 مليون ريال حجم التبرعات لحملة التضامن مع سوريا

أعلنت الأمانة العامة لحملة التضامن مع أطفال سوريا أن الحملة جمعت منذ انطلاقها مساء الثلاثاء، 25 ربيع الآخر 1435هـ 65 مليون ريال قدمها المتبرعون من المواطنين والمقيمين في المملكة، من خلال إيداعها أو تحويلها عبر الحساب الخاص بالحملة لدى البنك الأهلي حتى ظهر السبت 1 جمادى الأولى 1435هـ.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في سباق الخير لنصرة الأشقاء السوريين وبالذات الأطفال حيث سيتم تقديم المساعدات للاجئين السوريين وتوفير احتياجاتهم الضرورية خاصة مع قرب حلول موسم الصيف ومواكبتها لشهر رمضان واحتفالات العيد، وما تتسم به أجواء المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.