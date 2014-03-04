الإماراتيون ثالث الخليجيين بحثاً عن وظائف بالسعودية

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن موقع البئر السابع الخاص بطلبات التوظيف أن المواطنين البحرينيين هم الأكثر بحثاً عن عمل في السعودية بواقع 70% من إجمالي الخليجيين الباحثين عن عمل في المملكة.

وحل المواطنون الإماراتيون في المرتبة الثالثة بعد العمانيين بنسبة 15%، ثم الكويتيون، بينما لم يسجل طلب واحد لأي مواطن قطري يرغب بالعمل في السعودية.

وقال طارق الكاهلي، خبير التوظيف في موقع البئر السابع لـ"العربية.نت": "إن هذه الأرقام والإحصائيات تثبت صحة وقوة سوق العمل السعودي، وهي تشير إلى دليل واضح عن وجود فرص وظيفية يستوعبها السوق الأكثر فرصاً في الخليج".

وأضاف الكاهلي "إن السعوديين الراغبين بالعمل في الخليج يهدفون للحصول على خبرة دولية، وأن الحقائق والأرقام تثبت أن السوق السعودي هو الأكثر قوة ومنحاً لرواتب أعلى".

وتصدرت المنطقة الشرقية طلبات الخليجيين الباحثين عن عمل في السعودية، بينما جاءت العاصمة الرياض في المركز الثاني، ويعامل المواطن الخليجي في نظام نطاقات على أنه عنصر محايد بحيث لا يمكن اعتباره عاملا أجنبيا ولا يحسب على كونه موظف سعودي في الشركة التي يعمل فيها.