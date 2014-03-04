التربية السعودية: نقل أكثر من 22 ألف معلم ومعلمة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء، نقل 22949 معلماً ومعلمة من أصل 113191 تقدموا بطلبات النقل ضمن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي، وتم تلبية نسبة 20.3% فقط من طلبات من أصل 61649 طلب نقل، وتم نقل 14533 معلماً من أصل 61649 طلب نقل (23.6%)، وشملت الحركة نقل 8416 معلمة من أصل 51542 طلب نقل (16.3%)، وبلغ عدد من تم نقلهم على الرغبة الأولى من المعلمين والمعلمات 8953 معلماً ومعلمة، كما بلغ من تم لمّ شملهم 146 معلماً ومعلمة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، سعد الفهيد، خلال مؤتمر صحافي أعلنت فيه حركة النقل الجديدة على أنها تمت وفق برامج حاسوبية تم تصميمها داخل الوزارة وفق مفاضلة دقيقة، مشدداً على "تحقيق مبدأ العدالة والمساواة التزاماً بالأوامر السامية لتحقيق ذلك المبدأ"، وأضاف الفهيد "يختار المعلم والمعلمة في حركة النقل الخارجي عشر رغبات، وتبقى رغباته في النظام، ويتم توثيقها سنوياً حتى تحقق له الرغبة الأولى".

وكشف الفهيد أن بنود المفاضلة تشمل سنة التقديم وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة وعدد أيام الغياب بعذر حتى نهاية الفصل الثاني للعام الماضي بحدود 30 درجة. كما يأتي المعدل التراكمي بـ20 درجة، وعام التخرج بـ20 درجة، فيما الأداء الوظيفي للعام الماضي 20 درجة، بينما تمنح عشر درجات أفضلية لمن يعمل مديراً أو تعمل مديرة، ومثلها لمن سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة.

وأوضح أن الحالات التي يمكن دراستها ضمن (الظروف الخاصة) تشمل مرض طالب النقل أو مرض أحد أبنائه أو والديه، أو يكون المعلم والمعلمة العائل الوحيد لوالديه أو أحدهما. وكذلك المطلقات ووفاة والد المعلم ووفاة محرم المعلمة، ووفاة زوجة المعلم أو سجن محرمها. كما شملت هذه القائمة سجن والد المعلم أو المعلمة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وتضمن ذلك أيضاً نقل المعلمة التي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه، وكذلك المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي.

رابط الاستعلام عن حركة النقل http://tkml.moe.gov.sa/movres/DBmove1435.aspx