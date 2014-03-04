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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

السجل النظيف لنزاهة

لا أعرف كم من السنين مضت على تأسيس (نزاهة) ولكن صفحتها ما زالت بيضاء وسجلها نظيفاً.

حتى لو صدقنا الأرقام التي تذيعها هي، فقد كشف تقريرها للعام المالي ١٤٣٤/ ١٤٣٣لدى مناقشته في مجلس الشورى، عن التحقيق في ٤٠٠ مشروع فيما لم يحل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام سوى ٣٠ قضية فقط، وهو الأمر الذي طرح عدة أسئلة عن أسباب هذا التفاوت، هذا مع أنّ شواهد الفساد واضحة للعيان، وأكثر من أن تعد وتحصى، والمرء يصطدم بها كل يوم وفي كل موقع حكومي يتعامل معه، ومن غير المعقول ألا تكتشف نزاهة سوى هذا النزر القليل من المخالفات، إلا إذا كانت الطريقة التي تتبعها في البحث والتقصي والتحقيق عقيمة وعديمة الجدوى، ويبدو أنّ هذا هو الحاصل، وإذن فلا مناص من تطبيق منهج آخر للعمل، وفي رأيي أنّ الوسيلة الوحيدة الناجعة لمحاربة الفساد هي تطبيق نظام: «من أين لك هذا؟» أو نظام الإثراء غير المشروع، وكان أحد المسئولين في نزاهة نفسها قد صرح بأن نظاماً كهذا قيد البحث أو حتى تحت النظر من المراجع العليا، فلماذا لا ينفذ، وبدون ذلك سيظل سجل نزاهة نزيهاً وصفحتها بيضاء، ولنا مثل في قضية سيول جدة، فبعد أكثر من عشر سنوات ومئات الضحايا لم تسفر التحقيقات إلاّ عن إدانة اثنين أو ثلاثة، بينما نفذ عشرات الآخرين بجلودهم.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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