العثور على فقع بوزن كيلوغرام في سكاكا

لم يتوقع مواطن بمنطقة الجوف، وتحديدا مدينة سكاكا، العثور على فقع "كمأة" بحجم كبير أثناء البحث عنه في صحراء المنطقة.

وفي التفاصيل أن مواطنا من منطقة الجوف شمال السعودية عثر على فقع "كمأة" بحجم كبير، حيث بلغ وزن "الزبيدية" 1.250 كيلو غرام

هذا وتشهد المنطقة الشمالية هذا العام موسما ربيعيا جميلا ومغريا بجني الفقع الذي ظهر بأرضها، نظرًا لكميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على أرض المنطقة، وقد تراوحت أسعار الفقع من 250 ريالا إلى 600 ريال للكيلوجرام الواحد، بحسب الجودة والنوع.

من جهة أخرى نفت قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية على لسان متحدثها الرسمي الملازم أول أحمد العصيمي لــ" العربية نت" ما تداولته الأوساط الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتسآب وتويتر وبعض الصحف الإلكترونية السماح للمواطنين الاقتراب من الحرم الحدودي في قطاعي الشعبة ورفحاء.

وأوضح أن ذلك من باب الإشاعات ولم يصدر توجيه رسمي حوله. مضيفاً أن العقوبات والغرامات المنصوص عليها نظاماً سوف تطال كل من يتم ضبطه بالقرب من الحرم الحدودي في تلك القطاعات وغيرها.

يذكر أن خبر السماح للاقتراب من الحرم الحدودي تناقلته الأوساط الاجتماعية بشكل كبير خلال الأيام السابقة وأصبح عذراً لكل من يتم ضبطه متجاوزاً الحرم الحدودي.