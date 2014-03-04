لست من عشاق قطع الأصابع

عودتكم على الصراحة، وبعضهم يطلقون عليها (الجلافة)، ولكن ما علينا (سموها ما تسموها)، ولكنني أحياناً ومن شدة ضيقة صدري وتبرمي، أتمنى عندما أسمع بعض الناس الذين (يلتون ويعجنون)، ويطيلون بالكلام على الفاضي والمليان، أتمنى من أعماق فؤادي لو أن الحبال الصوتية في حناجر البشر ليست تتقطع فقط، بل ياليتها لم تخلق أبداً، واكتفى بنو الإنسان بالتحدث الصامت ــ أي بالإشارات ــ تماماً مثـل الصم والبكم الذين أكن لهم محبة واحتراماً وتقديراً كبيراً، إلى درجة أنني حاولت أن أتعلم هذه الطريقة الرائعة بالتخاطب والتعبير، ولكنني مع الأسف فشلت، رغم المحاولات الكثيرة، ويبدو والله أعلم أن لساني طويل أكثر من اللازم، وأن حبال صوتي تشبه حبال صوت المطرب (محمد عبد المطلب).

والذي حمسني إلى تعلم تلك اللغة، هو ما سمعته من صبيين لا يزيد عمراهما على 12 سنة، عندما كنت راكباً مع صديق في سيارته في رحلة مسافتها 200 كيلومتر وفي المقعد الخلفي ابنه الطبيعي وصديق ابنه الأبكم الأصنج، وطوال الطريق كان الصمت مطبقاً علينا إلا من بعض الحركات والضحكات من الصبيين، وعرفت أخيراً أن ابن صديقي تعلم لغة الإشارات من زميله، وكانا طوال الطريق يتكلمان ويتحاوران ــ والله أعلم ماذا كان يدور بينهما ــ ولا أستبعد أنهما كانا (يتتريقان) علينا.

على كل حال معروف أن الحركة سواء بالرأس أو اليدين أو الجسم عموماً لها معانٍ ودلالات، وأن نسبة كبيرة من مفرداتنا وحركاتنا نعبر فيها عما نريد أن نقوله.

وأنا شخصياً بارع بحركتين اثنتين، أولاهما حركة العيون، وثانيتهما حركة الأصابع، سواء كانت حميدة كعلامة النصر مثـلاً، أو (خبيثة) كالعلامة التي يعرفها ثلاثة أرباع ممن يقرؤون كلامي هذا.

ولكي أبتعد عن (البكش) قليلاً، وأكون موضوعياً على الأقل ولو بعدة أسطر أقول:

إن الحركة بالرأس لها دلالة، فإذا نزلته إلى تحت فمعناه الموافقة، وإذا هززته يمنة ويسرة فمعناه الرفض، مثلما يرفض الرضيع ابن شهرين ثدي أمه عندما يشبع، وليس مثـل الراقص الذي يهـز رأسه من شدة الطرب ويأخذ (يدق رقبة)، وقد تكون الإشارة بالأصبع تعني التحذير أو التهديد مثلما فعل الرئيس المعزول (مرسي)، أو مثلما فعل سيئ الحظ (سيف القذافي) أمام شاشة التلفزيون مهدداً الثوار، وعندما أمسكوا به كانت النتيجة أنهم قطعوا ثلاثـاً من أصابعه، ولو أنني كنت من ضمن خصومه لاكتفيت بالسبابة فقط.

أرجوكم لا تصدقوني، فلست من أنصار قطع الأصابع، ولا حتى أي عضو من الأعضاء.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"