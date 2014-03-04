لصوص قاوموا الشرطة بالسكاكين في الرياض

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط ثلاثة لصوص سعوديي الجنسية، تورطوا في سرقة مولد كهربائي وحيازة أدوات تكسير وتقطيع الحديد، ومقاومة المتهمين رجال الأمن أثناء القبض عليهم، وحيازة أحدهم سلاحاً أبيض (سكين)".

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً من أحد المواطنين عن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة من نوع "كامري" بدون لوحات بسرقة مولد كهربائي ولاذوا الفرار.

وأوضح بيان للشرطة، اليوم الثلاثاء: "فور تلقي البلاغ تم توجيه دوريات الأمن القريبة من الموقع وتعميم أوصاف الجناة والسيارة التي كانوا يستقلونها، حسب ما جاء في البلاغ على الفرق التي كثفت من تواجدها وقامت بمراقبة مداخل الموقع ومخارجه وإجراء مسح شامل، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى تمكنت إحدى دوريات الأمن من رصد السيارة المطلوبة يستقلها الجناة تسير بسرعة عالية في محاولة للفرار، فتمت متابعتها واستيقافها والقبض على سائقها، وتمكن مرافقوه من الفرار على أقدامهم، وبتمشيط الموقع وتتبع آثارهم تم القبض عليهم مختبئين بمبنى تحت الإنشاء، وبعد مقاومة عنيفة لرجال الأمن تمت السيطرة عليهم، وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض (سكين)، وبالعودة للسيارة وتفتيشها عثر بداخلها على المولد الكهربائي المسروق وأدوات تستخدم لتكسير وتقطيع الحديد، وسلاح رشاش (غير حقيقي) ربما يستخدم لترويع الضحايا أو التهديد، كما عثر على لوحات السيارة المطلوبة التي قام المتهمون بإخفائها، وتم التحفظ على الجناة، وسلموا مع المضبوطات لمركز شرطة المعذر لاستكمال إجراءات القضية".