%12 من المغردين يهمشون هاشتاق متصدر لا تكلمني

أظهرت إحصائيات جديدة أن 88% من المغردين في السعودية يتداولون الهاشتاق الشهير متصدر لا تكلمني، بينما 12% من المستخدمين همشوا ذلك الهاشتاق.

يأتي ذلك بعدما هيمن الهاشتاق على لقاء المغردين السعوديين الذي أقيم في العاصمة الرياض أمس.

وكشفت الإحصائيات التي طرحت في هذا الملتقى، أن هذا الهاشتاق وصل عدد ظهوره في فترة أسبوع واحد من 25 يناير إلى 2 فبراير، وهي فترة ما قبل نهائي كأس ولي العهد، إلى ما يقارب 111 مليون ظهور، بينما يشتد الهاشتاق في الإثارة عند كل مباراة للمتصدر فريق النصر، ويستمر لمدة 2- 3 ساعات في التداول.

وبينت الإحصائيات أن 42% من السعوديين مسجلون في تويتر، وأن 45% من إيرادات تويتر هي من السعودية،غير أن 76% من هؤلاء المستخدمين يتصفحون تويتر عبر أجهزتهم الذكية. وأكدت الدراسة التي أجرتها اللجنة، أن السعودية هي الدولة الأكثر نمواً في العالم من حيث عدد مستخدمي الطائر الأزرق.

وكان من ضمن المتحدثين الشبل/سهل باهبري البالغ 11 سنة، الذي تحدث عن تجربة الأشبال والأطفال في تويتر، وقال إنه لا يصلح لهم ولن يستفيدوا منه.

وذكر أن هناك دراسة توضح أنه يوجد 200 ألف طفل أعمارهم من 6 إلى 10 سنوات، مسجلون في تويتر.

وأفاد سهل الذي يتابعه 157 متابعاً، أن الفئات العمرية التي ذكرتها، توقعت أن تويتر مثل بقية المواقع، يتوفر به ألعاب وبرامج تسلية، ولكن الأمر أصبح مفاجأة ومملاً بالنسبة لهم، ولا يفيد بحسب ما كانوا يتوقعون.