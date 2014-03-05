الحكم على يمني قاتل مع الحوثيين بالسجن لمدة 25 عاما

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم سجن متهم يمني الجنسية لمدة 25 سنة، بتهمة الدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة و تهريبه سلاحا ناريا وإحدى وعشرين طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن، والانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية.

كما قررت المحكمة سجن متهم سعودي لمدة 6 سنوات، وآخر لمدة 3 سنوات، ومتهم أفغاني الجنسية بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان، وتزوير الأوراق الثبوتية، واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم.





