المملكة تستنكر حادث التفجير في "الدية" البحرينية

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكار السعودية لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة "الدية" في مملكة البحرين الشقيقة وأدى إلى استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة.

وقال المصدر وفقاً لوكالة الأنباء "واس" إن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها الى جانب شقيقتها مملكة البحرين، موضحاً أن هذا العمل الإجرامي الجبان الذي تجرمه جميع الأديان والقوانين الدولية يستهدف عادة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة وترويع الآمنين فيها.

وأضاف أن "موقف المملكة العربية السعودية دائماً ما يدعو الى مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ البحرين من كل سوء".

