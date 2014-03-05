خلل في جهاز الإنذار يتسبب بإصابة 11 طالبة في الطائف

كشف المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني، تفاصيل حادثة ثانوية الـ29 بمخطط الملك فهد "عن تسبب خلل فني في جهاز الإنذار بالثانوية، ما جعل مديرة المدرسة تخلي الفصول الدراسية من الطالبات والمعلمات إلى فناء المدرسة بالشكل الصحيح، إلا أن اجتهاد حارس المدرسة في فتح الأبواب أدى إلى تدافع الطالبات وخروجهن من المدرسة، مما تسبب في إصابة 11 طالبة نتيجة التدافع مع باب المدرسة، منها 8 حالات تم معالجتها في الموقع، و3 حالات تم نقلها للمستشفى للعلاج، حيث غادرت فيما بعد المستشفى بعد استقرار الحالتة الصحية، مضيفاً أنه "لا يوجد أي وفيات بين الطالبات، وجميع الحالات مستقرة ولله الحمد.

وأضاف البيان الذي حصلت "العربية" على نسخة منه "من خلال وقوف فريق الدفاع المدني على الحالة تبين أن السبب هو خلل فني في نظام الإنذار أدى إلى انطلاق الجرس بالمدرسة، ووقف المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني ميدانياً على المدرسة، وتابع الحالة بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، وتواجدت فرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية في الموقع.

وأكد الدكتور الشمراني في البيان أنه "لا يوجد أي مصدر للخطورة بالمدرسة وما حدث كان نتيجة اجتهاد حارس المدرسة في فتح أبواب المدرسة"، نافياً أن يكون وقع حريق بالمدرسة، وأن المبنى صالح للدراسة، حسب تقارير الدفاع المدني.