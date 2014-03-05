دراسة: 49% من السعوديات لا يستطعن التبرع بالدم

أكدت دراسة حديثة أن 49% من النساء في السعودية لا يتبرعن بالدم، بسبب صعوبة الوصول إلى مراكز التبرع، كما أن الخوف من الإصابة بفقر الدم يمنع 35% من النساء بالتبرع بالدم، فيما كان أهم المعوقات للذكور عدم توفر الوقت بنسبة 59.5%.

وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن البرامج التعليمية ضرورية لرفع مستوى الوعي وتحسين الانطباع العام تجاه التبرع بالدم، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة المتبرعين، إضافة إلى أنه يجب النظر إلى الحواجز التي تعيق التبرع بالدم.

وأشارت إلى أن نسبة المتبرعين بالدم في المجتمع السعودي أقل من المرضى، وذلك لوجود مفاهيم خاطئة لدى الغالبية، فضلاً عن تدني درجة الوعي بأهمية هذا العمل الإنساني.

وشدد على أن نحو نصف الأشخاص المشاركين في الدراسة (53.3%) تبرعوا بالدم سابقاً، ونسبة 39% منهم متبرعون لأكثر من مرة، ومتوسط نسبة وعي المجتمع تجاه التبرع بالدم كان ضعيفاً (58.07%)، بينما متوسط نسبة الانطباع كان متعادلاً (75.45%)، فيما كان التبرع بالدم أكثر انتشاراً عند الذكور مقارنة بالإناث.