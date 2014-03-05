طلاب وطالبات جدة يتنافسون "رسماً وأدباً" لشكر المعلم

أعلن القائمون على جائزة جدة للمعلم المتميز تخصيص جائزتين لطلاب وطالبات جميع مراحلها التعليمية، في التعليم العام والأهلي، تحت مسمى "كلنا نقدرك" و"رسالة إلى المعلم"، والتي سيتم الإفصاح عنها بالتزامن مع إعلان أسماء المعلمين المكرمين في الــ 20 من مايو المقبل.

وتهدف المسابقة الفنية الأولى إلى استثمار مواهب الطلاب والطالبات في التعبير عن مكانة المعلم عبر الرسم والألوان، ويشرف على تحكيمها مجموعة من الفنانين التشكيليين والمتخصصين في تحليل رسوم الأطفال والطلاب، بهدف تقييم الأعمال التي سيفوز منها خمسة أعمال، ينال أصحابها جوائز مالية وشهادة تقديرية، إضافة إلى تكريم المدرسة التي يفوز منها أحد الطلبة بهذه الجوائز.

وأعلن القائمون على الجائزة أنه سيتم اختيار العمل الفائز وفق عدد من الشروط، أهمها أن يعبر العمل الفني عن تقدير الطالب للمعلم أو المعلمة، كما يتاح للمتسابق إرسال صورة واضحة للعمل على صفحة المسابقة في الموقع الإلكتروني للجائزة، من خلال مسحها بواسطة الماسح الضوئي، على أن يتم التأكد من جودة الصورة وتحميلها في المكان المخصص لها على موقع الجائزة، وذلك بعد استيفاء إدخال كافة البيانات المطلوبة من المتسابق، ومن ثم إرسال أصل العمل إلى مقر إدارة الجائزة.

كما تقوم لجنة التحكيم كذلك باختيار ١٠ أعمال أخرى متميزة من كل مرحلة دراسية، ليحصل الطالب المتميز على جائزة نقديه وشهادة تقدير.

فيما المسابقة الثانية، وهي أدبية تحت عنوان "رسالة إلى المعلم"، تركز على مشاركة الطلاب والطالبات في كتابة رسالة لا تزيد عن 250 حرفاً باللغة العربية، يتم فيها التعبير بلغة أدبية عن تقدير المعلم أو المعلمة، وخصص لهذه المسابقة أيضاً جوائز نقدية يحصل عليها الفائزون من جميع مراحل التعليم، إضافة إلى شهادات تقديرية لهم.