نقل أب وابنه إلى المستشفى لإصابتهما بمادة الفوسفين

‏‫نقل أب وابنه في ساعات متأخرة من صباح اليوم الأربعاء إلى المستشفى بعد تعرضهما لمادة الفوسفين الألمنيوم شرق محافظة جدة.

وذكر المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن بلاغاً تلقته غرفة عمليات الدفاع المدني بجدة، مساء أمس الثلاثاء، الموافق 3 جمادى الأولى 1435هـ، مفاده انبعاث رائحة مبيد حشري داخل شقة بحي الورود شرق المحافظة، وفور تلقي البلاغ تم تحريك فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة تدعمها فرقتا إطفاء وإنقاذ وإسعاف مع تمرير البلاغ لكافة الجهات المعنية، ومع وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انبعاث روائح مادة مبيد حشري من شقة بالدور الأول ضمن بناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق، ومن خلال مباشرة الفرق المختصة أعمالها تم رصد المادة المنبعثة بواسطة جهاز الكشف، ورصد المواد الكيمياوية ( ITX ) أظهرت النتائج وجود نسبة تركيز عالية لمادة ( الفوسفين الألمنيوم ) لتبادر فرق الإنقاذ بإخلاء البناية المكونة من ست شقق، ومع عمليات الإخلاء واصلت فرقة التدخل على رفع وتحريز المادة المستخدمة وتهوية المكان.

صادف تواجد شخص من جنسية عربية في منطقة الحادث تم التحفظ عليه، حيث اتضح أنه يعمل مندوب لإحدى المؤسسات في مجال مكافحة الحشرات، كما تم العثور داخل السيارة التي كانت بحوزته على عبوة أخرى مشابهة للمواد المستخدمة، وتم تحريزها من قبل فرقة التدخل بالدفاع المدني.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ( الحرس الوطني)، وتابع الحادث ميدانياً مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة، العميد سالم المطرفي، كما باشر الحادث شرطة محافظة جدة وفريق الأدلة الجنائية والشؤون الصحية (الطب الوقائي) والهلال الأحمر، وسلم الموقع والحالة والشخص الذي تم التحرز عليه لشرطة محافظة جدة، كما تم إلزام المؤسسة التي قامت برش المبيد الحشري بتأمين السكن المناسب لــ7 عوائل من قاطني البناية وعائلتين أخريين في البناية المجاورة لحين التأكد التام من عدم وجود أي خطورة ومعاودة الكشف على البناية من قبل فرقة التدخل بالدفاع المدني خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة. كما تم الكشف على قاطني البناية وتأكد خلوهم من الأعراض عن طريق الشؤون الصحية والدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جدير بالذكر أن التعليمات لا تجيز استخدام مادة "فوسفيد الألمنيوم"، لما تشكله من خطورة بالغة تصل لحد الوفاة، وأن تلك المادة عند تعرضها للرطوبة تصدر غازاً قاتلاً يدعى "الفوسفين"، وهو غاز عديم اللون، ويعد من الغازات السامة التي تنتشر بسهولة، وصنف من ضمن المواد المحظورة، إلا أن البعض لا يدرك مدى خطورة مادة الفوسفين الألمنيوم، معتمدين على ما يروج عنها في إبادة الحشرات.

الشرطة تتابع القضية

من جهة أخرى الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بانه عند الساعة التاسعة من مساء يوم امس الثلاثاء 3 جمادى الاولى 1435 تبلغ مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة بوجود حالة تسمم واختناق لشخصين من الجنسية السعودية بإحدى الشقق السكنية بجنوب محافظة جدة نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري ، فور استقبال البلاغ انتقل المختصين الى موقع الحادثة حيث قامت الجهات المختصة بإخلاء المبنى من السكان احترازياً ونقل المصابين الى المستشفى لإجراء الكشف الطبي الأولي الذي يفيد بأن حالتهم مستقره ولله الحمد.

وأضاف وبعد سماع الأقوال الأولية اتضح المتسبب بذلك وافد من جنسية عربية مندوب ﻷحدى المؤسسات التي تقوم بتعقيم المنازل ،جرى التحفظ عليه واخذ عينه من المبيد لإكمال الإجراءات اللازمة وتم إحالة الأوراق رفق المتهم لهيئه التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص .

