وفاة فتاة وإصابة 6 أشخاص بتسمم كيمياوي في جدة

أوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي بن محمد باداود، أن إدارة عمليات الطوارئ بصحة جدة تلقت بلاغا صباح الاثنين 2/5/1435هـ بخصوص حالة اشتباه تسمم كيمياوي لأفراد أسرة مكونة من أربعة أفراد، وفوراً تحرك فريق وقائي من قسم صحة البيئة بالصحة العامة، وتم التشخيص على الحالات في المستشفى، والمصابون وهم من الجنسية السعودية أنثى عمرها 24 سنة، وطفل عمره سنتان، وحالتهما مستقرة، حيث تعرضا لاستنشاق مبيد حشري تم استخدامه بسطح العمارة.

كما باشرت صحة جدة حالة أخرى بحي الجامعة لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما أفغانية الجنسية، كانت تعاني من فقدان الوعي وصعوبة حادة في التنفس وانخفاض حاد في ضغط الدم، حيث توفيت هذه الحالة في المستشفى.

وباشرت أيضاً صحة جدة، مساء أمس الثلاثاء، حالتين بمخطط الورود جنوب شرق جدة لمواطنين، أحدهما يبلغ 35 سنة، والآخر 30 سنة، وحالتهما مستقرة ولله الحمد.

حيث قامت الشؤون الصحية بجدة بإبلاغ الشرطة في حينه، كما تم إبلاغ الدفاع المدني، علما بأن جميع الحالات تعرضت إلى استنشاق مبيد حشري مطابق لمواصفات مادة الألمنيوم فوسفيد.

ونبهت صحة جدة السكان إلى عدم التواجد في المباني التي وقعت فيها حالات التسمم الكيمياوي لمدة 72 ساعة، مع إعادة تهيئة جميع الشقق السكنية، وتمت توعية السكان بمخاطر المبيدات الحشرية والتأكد من عدم إصابة أحد من الجيران بأي أعراض.

وأهاب مدير صحة جدة بأهمية الوعي للجميع، وعدم استعمال المبيدات الحشرية بشكل شخصي ودون إشراف من جهة مختصة لعدم المعرفة بأضرارها الصحية، ومعايير ومقاييس وكيفية استخدامها، والكمية الممكنة، والمكان الذي تشكل خطرا في وجودها ورشها، وما تؤدي آثارها السلبية من نتائج مؤلمة لا قدر الله.

وشدد على ضرورة وأهمية التعاقد مع شركات النظافة ومكافحة الحشرات المرخص لها، والابتعاد عن غير المرخصة، والتأكد من ذلك، والتحذير أيضاً من السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها البعض في استعمال مبيد غير مرخص، لأن هذه المبيدات لها تركيز معين لا يدركه ولا يعرف خلفيته إلا المختصون.

وأكد أهمية تكامل الجهود لتوعية الجمهور بذلك، داعيا إياهم لتوجيه أفراد الجمهور لمعرفة المبيد ليتسنى تجنبه وإيضاح خطره، والذي ينتج عنه عواقب وخيمة تصل إلى الوفاة، والأكثر عرضة للخطر هم فلذات الأكباد وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أقامت صحة جدة سابقا العديد من حملات التوعية والتثقيف عن مخاطر هذه المواد في المراكز والمولات لتوعية المواطنين والمقيمين، والتحذير من هذه المواد، علما أنه سبق أن صدرت توجيهات محافظة جدة بناء على ما رفعته الشؤون الصحية حول خطورة هذه المواد بالتوجيه بمنع بيع هذه المواد في مراكز التسويق والبقالات.