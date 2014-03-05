"التجارة" تغلق محل مبيد "فوسفيد الألمنيوم" في الرياض

أغلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم أحد محال المبيدات الحشرية جنوبي الرياض بعد ضبط كميات كبيرة من مبيد "فوسفيد الألمنيوم" القاتل بداخله، حيث عملت على حجزها، وإغلاق المحل، واستدعاء المالك للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات على المخالفات التي وجدت .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه وردت شكوى من مواطن إلى مركز بلاغات وزارة التجارة والصناعة بين فيها ملاحظته وجود كميات كبيرة من مادة "فوسفيد الألمنيوم" ,حيث تم إغلاق المحل، والتحفظ على جميع الكميات المخالفة، ومتابعة الإجراءات النظامية الأخرى بحق مالك المحل,مشيرة إلى أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتنظيم تداول واستخدام المبيدات الحشرية ومنها مبيد "فوسفيد الألمنيوم".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن تنفيذها جولات رقابية ميدانية على عدد من المحال التجارية التي تبيع المبيدات الحشرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود مبيد "فوسفيد الألمنيوم" القاتل، الذي يصدر عند تعرضه للرطوبة غازاً قاتلا يدعى "الفوسفين"، وهو غاز قابل للاشتعال عديم اللون، ويعد من الغازات السامة التي تنتشر بسهولة في كل مكان، وألزمت المحال بتوقيع تعهدات خطية بعدم بيعها ,مؤكدة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على المحال، ومباشرة البلاغات في هذا الشأن، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، وإيقاع العقوبات بحق المتورطين

