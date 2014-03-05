26 حالة اشتباه بحمى الضنك في تبوك

أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك محمد بن علي الطويلعي أن المديرية تابعت ميدانياً الوضع الصحي بمحافظة أملج منذ ظهور أول حالة اشتباه بحمى الضنك بالمحافظة بتاريخ 13 / 2 / 1435هـ وقامت على الفور بتكليف إدارة نواقل الأمراض بالمديرية بعمل مصائد لناقل المرض (حمى الضنك) وتبين كثافة عالية للبعوض.

وقال في تصريحات صحافية إن الأمر تطلب التدخل العاجل بإرسال فرق ميدانية لمكافحة البعوض من خلال فريق من الصحة العامة ولمدة شهر، وتبين بعد الدراسة وجود الناقل لحمى الضنك بعدد محدود جداً في المصائد رغم كثافة البعوض، وبدأت البلدية تأخذ دورها في عملية الرش جنباً إلى جنب مع الشؤون الصحية التي دعمتها بما لديها من إمكانات وخبرات في هذا المجال واشتبه خلال هذه الفترة بإصابة 26 حالة تبين إيجابية 6 حالات منها فقط وتم علاجها وتماثلت جميعها للشفاء والحمد لله.

وأضاف: "إن المديرية رفعت إلى إمارة منطقة تبوك بالوضع حيث صدرت التوجيهات بإعطاء الموضوع اهتماما كبيرا وبشكل عاجل وتم تكليف جميع الجهات المختصة بعمل الإجراءات المطلوبة للقضاء على البعوض و الحد من انتشاره".

