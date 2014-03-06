الأرصاد تنبه لحالة "عدم استقرار" مطلع الأسبوع المقبل

أصدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً عن حالة "عدم استقرار" تسود أجواء السعودية، اعتباراً من يوم السبت.

وجاء في بيان الرئاسة الذي تسلمت "العربية.نت" نسخة منه: "تبدأ حالة عدم استقرار على أجواء المملكة من يوم السبت المقبل، وذلك برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، ومن ثم تبدأ السحب بالتكاثر اعتباراً من اليوم التالي (الأحد) على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، ويتوقع هطول أمطار متوسطة تشمل مناطق تبوك والمدن الساحلية حقل، ضباء، الوجه، أملج، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد حتى حائل والمدينة المنورة وتشمل المدن الساحلية منها، إضافة إلى مرتفعات كل من مناطق جازان، عسير والباحة.

وزاد البيان : "يعاود هطول الأمطار لتكون متوسطة إلى غزيرة صباح يوم الاثنين على مناطق تبوك وتشمل المدن الساحلية والداخلية، وكذلك الجوف والحدود الشمالية، فيما تتحرك السحب الماطرة للغرب والجنوب الغربي، لتؤثر بأمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، وتشمل المدن الساحلية مثل رابغ، إلى جانب تحرك السحب الماطرة باتجاه الشمال الشرقي، لتؤثر على الأجزاء الشمالية الشرقية حفر الباطن والقيصومة، والمدن الساحلية الشمالية من المنطقة الشرقية وقد تمتد حتى منطقة القصيم، ويلي ذلك تدفق لهواء بارد تنخفض معه درجات الحرارة".

