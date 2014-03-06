الصحة تعلن عن وفاة شخص بسبب فيروس "كورونا"

أوضحت وزارة الصحة اليوم، أن أحد المواطنين توفي جراء إصابته بفيروس كورونا ليرفع حصيلة الوفيات في السعودية إلى 62 شخصاً من السعوديين والمقيمين.

وبينت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن فيروس كورونا أودى بمواطن في الرياض (55 عاما)، يعاني مرضا مزمنا.

وأعلنت تسجيل إصابة بالفيروس لمواطن في الرياض أيضا يعاني عدة أمراض مزمنة ويتلقى العلاج بالعناية المركزة. وبذلك يرتفع عدد الإصابات الى 150 شخصا توفي منهم 62 شخصا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني أن هناك 183 حالة عدوى بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم بينها 80 حالة وفاة.