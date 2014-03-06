الحكم بالقتل على مفجري المحيا وبحوزتهم صواريخ سام 7

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الخميس، الحكم على ثلاثة متهمين بالقتل تعزيراً، بعد إدانتهم بالاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني من خلال شراء وتسجيل المركبة التي استخدمت في التفجير، والاشتراك في تفخيخ السيارات بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، وإطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء المواجهات المسلحة مع رجال الأمن في عدة استراحات.

كما أدينوا بالسطو على عدة سيارات تحت تهديد السلاح وانضمامهم لأعضاء تنظيم إرهابي وتلقيهم تدريبات عسكرية معهم ومساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكاب جريمة التزوير مع بعض أفراد التنظيم في شراء سيارات ببطاقات مزورة لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل المملكة، وحيازة الأسلحة والذخائر والاشتراك في حيازة أسلحة حربية (سام 7 وآربي جي)، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.

كما شاركوا في حيازة كميات كبيرة من الرشاشات والمسدسات وصناديق الذخيرة الحية وكبسولات التفجير وقنابل يدوية وقوالب متفجرات ونقلها إلى عدة مدن داخل المملكة لاستخدامها فيما يخدم التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه, والشروع في قتل رجال الأمن, والتستر على المطلوبين أمنياً ونوايا أعضاء التنظيم الإرهابية وخططهم, واستئجار الفلل والشقق والاستراحات لإيواء أعضاء التنظيم الإرهابي, وغير ذلك من تهم، كما حكمت على متهم رابع بالسجن لمدة 17 سنة.