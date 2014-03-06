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تشييع جثمان الأمير عبدالرحمن الفيصل في الرياض

المصدر: الرياض- العربية.نت
النائب الثاني يتقبل العزاء
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أدى النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - , وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ .

وعقب الصلاة النائب الثاني وإخوان الفقيد الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم ، والأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية ، والأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ، وابن الفقيد الأمير سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز , تقبلوا العزاء من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين والمواطنين.

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