تشييع جثمان الأمير عبدالرحمن الفيصل في الرياض

أدى النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - , وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ .

وعقب الصلاة النائب الثاني وإخوان الفقيد الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم ، والأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية ، والأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ، وابن الفقيد الأمير سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز , تقبلوا العزاء من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين والمواطنين.