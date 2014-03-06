ضبط 14 شاباً وفتاة في سهرة حمراء في عسير بالسعودية

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 14 شاباً وفتاة في سهرة حمراء أقيمت في خميس مشيط. وقال المتحدث لفرع في هيئة الأمر بالمعروف في عسير، عوض الأسمري إن مركز هيئة السوق بمحافظة خميس مشيط تلقى بلاغا عن تلك الاستراحة، وبعد التثبت تم وفق الأنظمة والتعليمات القبض على 5 شبان و9 فتيات بإحدى الاستراحات المنزوية بالمحافظة انطوت ليلتهم على سهرة ماجنة وتعاطي المسكرات.

وأضاف أن كافة المقبوضين قد أحيلوا لجهات الاختصاص وفق الأنظمة الجزائية في ذلك. وأكد أن "الهيئة تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على أمن هذا الوطن الغالي ورعاية قيم وأخلاق مجتمعه الكريم".

