فرض غرامة بـ195 ألف ريال على مستشفيات في جدة

قامت وزارة الصحة بفرض غرامات مالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة بمحافظة جدة بلغت 195 ألف ريال، وشملت مستشفيين وصيدليتين، إضافة إلى طبيب، وذلك بناء على القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة.

فقد اعتمدت الوزارة معاقبة مالك مستشفى خاص وتغريمه مبلغ 55 ألف ريال، نظراً لوجود مخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ومنها عدم تعيين صيدلي سعودي، وكذلك تشغيل صيدلي قبل حصوله على ترخيص مزاولة مهنة، ولوجود 12 صنفاً من الأدوية غير مسجلة، كما تمت إحالة أربعة من العاملين في المستشفى والصيدلية إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

في حين اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة، والمتضمن معاقبة وتغريم مالك مستشفى خاص بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، وذلك لعدم تعيينه صيدلياً سعودياً متفرغاً لإدارة الصيدلية بالمستشفى، إضافة إلى وجود اختلاف في تسعيرة دواء عن تسعيرة وزارة الصحة، كما تمت إحالة 3 من العاملين بالمستشفى إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

كما اعتمدت قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة المتضمن معاقبة وتغريم مالك صيدلية بغرامة مالية قدرها 80 ألف ريال، وذلك لوجود أدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة بعدد 5 مستحضرات، ووجود اختلاف في تسعيرة صنف واحد من الأدوية، إضافة إلى أن النظافة سيئة جداً في الصيدلية، كما تمت إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة.

واعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة المتضمن معاقبة وتغريم مالك صيدلية بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لوجود عدد من الأدوية من مصادر متعددة (صيدليات أهلية وحكومية) بدون مستندات تثبت شراءها، وعدم وجود ثلاجة مزودة بقارئ للحرارة من الخارج، إضافة إلى عدم وجود حاسب آلي بالصيدلية.

وعاقبت الوزارة طبيباً يعمل في مستشفى خاص بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، وذلك لمزاولته المهنة قبل الحصول على ترخيص، إضافة إلى إحالة المستشفى الذي مكن الطبيب من مزاولة مهنته إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لاستكمال الإجراءات النظامية.