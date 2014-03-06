محافظ جدة يوجه 5 إدارات بملاحقة مادة الفوسفيد

وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الجهات المختصة في أمانة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة وشرطة محافظة جدة وإدارة الدفاع المدني بجدة، بالقيام فوراً بجولات تفتيشية يومية على جميع المحلات التجارية التي تقوم ببيع مادة فوسفيد الألمنيوم إضافة إلى محلات البقالات وبيع الخردوات ومؤسسات النظافة ومكافحة الحشرات وضبط الكميات الموجودة وتطبيق النظام بحق من يتم ضبط هذه المواد لديه وإحالتهم إلى الجهات المختصة ثم الى هيئة التحقيق والادعاء العام.

كما شمل التوجيه إغلاق المحل فوراً ما لم يكن يحمل تصريحا من الجهة المختصة تخوله بيع هذه المواد.

وأهابت محافظة جدة بكافة أصحاب المحلات التجارية ومؤسسات النظافة ومكافحة الحشرات ومكاتب التوزيع والمستودعات والعاملين فيها بعدم تداول هذه المادة او بيعها وعليهم المبادرة بتسليمها للجهات المختصة لإخلاء مسؤوليتهم وأكدت على أن من يخالف ذلك سوف تطبق بحقه الأنظمة والتعليمات.

وطالبت المحافظة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن هذه المواد وعدم التعامل معها لما تمثله من خطورة بالغة على حياة الإنسان.

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة قد رأس بمكتبة صباح أمس الأربعاء اجتماعا بشأن مخاطر بيع المبيدات الحشرية السامة وفي مقدمتها مادة فوسفيد الألمنيوم ( الفوسفين ) بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة مشددا على العمل بروح الفريق الواحد لحماية حياة المواطنين والمقيمين من خطرها.

