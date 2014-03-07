آل الشيخ: الجماعات الإرهابية أشعلت نار الفتنة

أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الجماعات التي وضعتها السعودية على قائمة الإرهاب أشعلت نار الفتنة في كل مكان، وعملت ضد الإسلام والمسلمين.

وقال في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن: "العلماء السلفيين الأخيار وعلى رأسهم مفتي عام المملكة وسماحة العلامة صالح الفوزان يعون خطورة تلك الفرق على الإسلام".

وأشار إلى أن البيان الذي صدر اليوم، كان متوقعاً، وكان من المفترض صدوره منذ فترة طويلة، بعدما وصلت تلك الجماعات إلى تخريب صورة الإسلام أمام الغرب، ومحاربة الأمة الإسلامية الوسطية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي منهجها منذ تأسيسها هو الوسطية.