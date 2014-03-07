انطلاق حملة "وطننا أمانة" في الرياض الأحد المقبل

يدشن أمير الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مساء يوم الأحد المقبل، فعاليات الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار /وطننا أمانة/ وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض .

وتهدف الحملة التي تستمر فعالياتها لمدة عام كامل إلى تعزيز القيم الوطنية بمفهومها الشامل ، منها تكريس حب الوطن ، وتغليب السلوكيات الإيجابية ، والبحث عن سبل تفعيل دور المؤسسات في بناء منظومة القيم الوطنية .

وأكد أمير الرياض الأمير خالد بن بندر أن حملة "وطننا أمانة" أن الحملة تمثل جانباً من جهود إمارة منطقة الرياض لترسيخ عدد من المفاهيم الوطنية في نفوس الشباب ، مشيراً إلى أن الوطن له رسالة يقوم بها أبناؤه في إعلاء القيم الوطنية ، منها ترسيخ الهوية الوطنية ، وحب الوطن ، وتعزيز الولاء للقيادة ، إلى جانب تنمية الوعي بالواجبات والحقوق ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .

من جهة ثانية أوضح نائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أن ما يعيشه المجتمع من تنوع وتعدد هو داعم للوحدة الوطنية ومعزز للقيم الإيجابية ، مؤكداً أن تنوع المجتمع السعودي يمثل عنصر قوة ودعم للوحدة الوطنية المبنية على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات .

يذكر أن الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تشمل جميع محافظات منطقة الرياض ، ويشارك فيها إلى جانب إمارة منطقة الرياض عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية ، مستهدفة فئة الشباب بالدرجة الأولى ، سعياً لتعزيز القيم الوطنية وترسيخها في عقول الناشئة وعلى مستوى الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس في منطقة الرياض .