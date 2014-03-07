بعد نجاح التجربة.. السديس يدشن مشروع الترجمة رسمياً

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس مشروع ترجمة خطبة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين غير الناطقين باللغة العربية، حيث قام معاليه بتوزيع سماعات الترجمة على المصلين وبيان كيفية استخدام الجهاز وضبطه ونبذة عن المشروع وأهدافه .

وبهذه المناسبة قال الشيخ السديس "إن المشروع جاء بناء على توجيه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين غير الناطقين بالعربية، لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم.

وأشار إلى "أن هذا المشروع يعد إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، ولاسيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم".

هذا.. وحددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جزءاً كبيراً من توسعة الملك فهد لتنفيذ البرنامج، حيث وزعت الأجهزة الخاصة بالترجمة الفورية للخطبة قبيل بدئها مع سماعات الأذن على الزوار والمعتمرين، التي تعتمد على بث صوتي وترددات محددة، فيما يقوم المترجمون بالترجمة الفورية تزامناً مع ابتداء الخطبة.

وتعتمد الفكرة على بث صوتي على ترددات محددة على إذاعة FMبشبكة داخلية ترتبط بالسماعات التي تسلم للمصلين. وقد جهزت غرف مغلقة للمترجمين مراعية للمواصفات المهمة والمؤثرة، وتتم الترجمة فورية تزامناً مع ابتداء الخطبة .

وقد كلف فريق عمل لاختبار هذه التجربة وتعميمها في بعض المناطق في المسجد الحرام ثم تعميمها على المسجد النبوي.