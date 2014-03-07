عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

حاجتنا إلى مجالس مختارة

تحدثت عن مجلس الشورى، وعن بعض المعايير التي يتم بموجبها اختيار أعضائه، وقلت إنّ المعيار الأساسي هو حصول من يقع الاختيار عليه على حرف الدال، رغم ما ثبت بأدلة قاطعة أن العديد من هؤلاء اشتروا شهاداتهم، وعدم وجود نظام لفحص الشهادات ومعادلتها، وقد نشرت مواقع الاتصال الاجتماعي قائمة بأسماء الكثير منهم، ووجد بيننا من يبرر ما اقترفوه دون أن يفكروا في جرائر ذلك على المجتمع، وحتى لو صحّ أن شهاداتهم غير مزورة فهم غالباً ممن يعيشون في أبراج عاجية أو أكاديمية، وليست لديهم خبرة بمشاكل المجتمع وهمومه، كما أنه ليس لديهم أيّ إسهام في خدمته، دون أن نتحدث عن مدى، إحساسهم به وهو أمر مطلوب في من يتصدى لخدمة الوطن، ولهذا فإنّ الذين ينادون باختيار الأعضاء أو على الأقل نصفهم بالانتخاب لهم الحق في ذلك، وقد يقال أن تجارب انتخابات نصف أعضاء المجالس البلدية لم تكن ناجحة، ولكن الشعب يتعلم من أخطائه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولن يتكرر ما حدث في المرة الأولى، ونحن عندنا الآن بجانب المجالس البلدية مجلس الشورى ومجالس المناطق، والأخيرة لا نسمع عنها أيّ شيء، والسبب أنّ أعضاءها المختارين في واد والناس في واد آخر، فهلاّ صححنا هذا الوضع؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة