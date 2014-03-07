حفر الباطن عام 2050

كيف ستكون محافظة حفر الباطن في عام 2050؟

هل ستنتهي معاناة الحفراويين مع شركات النظافة التي حوّلت مدينتهم إلى مكان مخيف ومؤلم؟!

هل سنرى مراكز حضارية ومشاريع مميزة ومناسبات تليق بمحافظة يزيد عدد سكانها على 500 ألف؟

هل سنرى لرجال الأعمال الحفراويين الناجحين على مستوى المملكة مساهمات فعّالة في مدينتهم ولا نسمع عن معارضات على مشاريع تنفع البلاد والعباد؟!

كم عدد كليات جامعة حفر الباطن، وكم عدد خريجيها؟!

أسئلة تواردت على ذهني وأنا أقرأ بالأمس خبراً جميلاً في اليوم الاقتصادي يقول (تعكف غرفة حفر الباطن على إعداد دراسة للخريطة الاقتصادية للمحافظة حتى عام 2050، نظراً لما تتمتع به المحافظة من مقومات اقتصادية ساهمت في نمو الحركة الاقتصادية، والنشاط الاقتصادي بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وبينت الغرفة أن الخطة تستهدف تحديد التحديات الاقتصادية، وحصر الموارد، واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة بالمحافظة، واستغلالها في احداث التنمية الاقتصادية، والفرص والمقومات المتاحة.)

ومن هذا الخبر المبشّر أقول:

أولاً: أتمنى ألا يبدأ بعض المتخصصين في وضع العوائق بممارسة هوايتهم المحبطة مع هذا المشروع الرائع، فيتم وأده حيّاً، وعندما نسأل عنه بعد سنوات يقال لنا: الله يشفع فيه، كان متوقعا له مستقبل كبير ولكنه رحل مع الإدارة السابقة!

ثانياً: أتمنى أن تكون هذه الخطة مرنة وواقعية فعلاً كما أشار الأمين العام للغرفة، خصوصاً أنها تعتمد على تحليل سوات الذي لا ينجح إلا من خلال البناء على معلومات واقعية وصادقة، لا معلومات مخدرّة وموضوعة للبهرجة الإعلامية!

ثالثاً: أتمنى أن تكون خطة حفر الباطن 2050 مرحلية، وأن يرى المواطن الحفراوي خلال الخمس السنوات القادمة نتائج ملموسة لما ستكون عليه مدينتهم بعد 36 سنة!

بقي أن أسأل وأنا سعيد بهذا الفكر التخطيطي والحرص من الغرفة على محافظتهم العاتبة على رجال أعمالها بشدة: لماذا غابت بلدية حفر الباطن عن التصريح؟

رغم أن أبجديات التخطيط تقول إن البلدية شريك استراتيجي، ولن تنجح الخطة أبداً إن لم تتعاون معها البلدية بل وتباركها!

الخطة في بدايتها! لذا لتتشارك جميع الجهات ذات العلاقة في بناء هذه الخطة ولتتعاون، حتى تنجح ولا تزيد التشاؤم في البلد!

اللهم وفقهم.



نقلاً عن صحيفة "اليوم"