ضبط قائد مركبة هرب من دورية أمنية

ضبطت دوريات أمن الطرق في طريق الطائف - مكة المكرمة (السيل) قائد مركبة وثلاثة مرافقين معه، إبان هربه من دورية أمنية طلبت منه التوقف.

وأوضح الناطق اﻹعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي القرشي أن "دورية تابعة لقوات أمن الطرق، أثناء عملها المعتاد في طريق السيل، اشتبه أفرادها بمركبة يقودها شخص ويرافقه ثلاثة آخرون، ما دفع بأفراد الدورية إلى إيقافه، للتحقق من سلامة وضعه ومرافقيه، بيد أنه رفض التوقف وفر من الموقع".

وزاد المقدم القرشي "تمت متابعة الهارب من قبل رجال اﻷمن، الذين أنذروه للتوقف، عبر إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء، ﻹرغامه على التوقف، ولكنه رفض الامتثال لهم، ما دفع برجال اﻷمن إلى إطلاق عيار ناري باتجاه إطارات المركبة، ونجم عن ذلك إصابة قائد المركبة، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يقبع حاليا تحت الملاحظة الطبية، عقب ضبطه ومرافقيه، فيما لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة".