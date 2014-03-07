إنقاذ رضيع من الغرق بشاطئ الإسكندرية في جدة

أنقذت دوريات حرس الحدود سوريين من الغرق، بعد ممارسة هواية صيد الأسماك في أحد الشؤاطئ التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وتعود التفاصيل، بحسب ما يرويها الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ناجي الجهني، في بيان صحافي إلى أن "الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بقطاع الرويس التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إنقاذ طاقم قارب النزهة (الفجر) وعلى متنه شخصان من الجنسية السورية".

وأشار البيان إلى تمكن فرق البحث وغواصي حرس الحدود من إنقاذ طفل (رضيع) لم يتجاوز العامين في شاطئ الإسكندرية، وشاب عمره 16 عاماً في مركز ثول التابع لقطاع الرويس بمنطقة غير صالحة للسباحة وأجريت لهما الإسعافات الأولية اللازمة بعد عملية الإنقاذ".

وأضاف البيان كما تم "إنقاذ طاقم القارب (الخالد والفهد الثاني) وعلى متنه شخصان من الجنسية البنغالية، وكذلك طاقم القارب "حنين البحار" وعلى متنه 3 أشخاص سعوديين".

وأهاب البيان بالصيادين والمتنزهين بضرورة التقيد بتعليمات واشتراطات السلامة وقراءة اللوحات الإرشادية التي توضح الأماكن المخصصة للسباحة والابتعاد عن المناطق غير المخصصة للسباحة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) على مدار الساعة للاستفسار عن جميع المواقع المسموح بها للسباحة والتنزه، كما نهيب بجميع الأسر بمراقبة أبنائهم وذويهم أثناء تواجدهم في أماكن السباحة، متمنياً للجميع السلامة وقضاء فترات استجمام.