التعنت والواسطة وجهاً لوجه

عندما نراجع الكثير من المواقف التاريخية التي قرر البعض اتباعها نجد أن البعض من هؤلاء لم يمتلك الحكمة والتعقل وأصر على التعنت واتخاذ مواقف متشددة ليجد في النهاية أنه لم يكسب أي شيء بل على العكس يخسر في نهاية المطاف كل شيء. قد يظن البعض أن هذا الطرح نوع من التخاذل وليس نوعا من الحكمة في المحافظة على الأرواح والممتلكات وعلى الاعراض وعلى المنجزات الحضارية لكل أمة.

والتعنت نوع من التكبر وعدم تقبل وجهة نظر غيرك وهذا أمر غير مرغوب ومكروه فى الاسلام، ويجب مجاهدة النفس بالتخلى عن هذا الأمر وتقبل آراء الآخرين. ويعتبر نقصا تركيبيا في عقول بعض الإداريين.

وإذا نظرنا إلى غالبية المواقف العلمية أو الأسئلة تحتمل في العادة أجوبة عدة، قد يكون بعضها أقرب من بعض الى الصحة، وهذا يشمل جميع العلوم بما فيها الرياضيات والفيزياء، فهي على دقتها ووجوب حتمية الجواب فيها لا تعدو كون معظم قواعدها نظريات تقبل الصحة والخطأ.

وقلّما وربما أقول (نَدَرَ ) أن نجد سؤالا ليس له إلا جواب واحد مطلق وما سواه لا يتعدى كونه جواباً خاطئاً ليس له أية قيمة.

لذا أرى التشبث بالرأي وافتراض صحته المطلقة يدلّ على عدم اكتمال نضوج العقل، ولعلّ هذا من الأمور البديهية.

ولا يخفى على أي شخص أن التصلب في المواقف وتقديمها بطريقة الفرض والأمر ينتج عنه إلهاب الساحة وتبادل للاتهامات والمناوشات الكلامية حتى أصبح التعنت وتشبث الساسة بالمواقف، حتى لو كانت تلك الآراء والمواقف لا تتلاءم مع أولويات المصلحة العامة، هو المشكلة الرئيسية.

ويشير "د. قيس مبارك" عضو هيئه كبار العلماء وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل بالاحساء إلى التقريب بين وجهات النظر بأن يضع المرء بين عينيه مخافة الله، وأن يستحضر أنه مشفق على غيره، وغايته الإصلاح (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ) ومن أراد الإصلاح لا يفضح، بل ينصح ويدلُّ غيره على الخير، فليست غايته التشفِّي ولا الانتصار للنفس، فالحقُّ يضيع في حال التهارج والتنابز.

ويتلازم مع مصطلح التعنت مصطلح الوساطة وهي: من بين الحلول البديلة لتسوية النزاعات والخلافات، التي قد تنشأ بين الأطراف، وتختلف بشكل متميز عما تقتضيه الإجراءات القضائية التقليدية، فهي عملية إرادية غير إلزامية لفض النزاعات، يساعد من خلالها شخص محايد، الأطراف في محاولتها للوصول إلى حل متفاوض عليه.

ومن خلال التعريف سالف الذكر، يتضح أن الهدف الأساسي من القيام بعملية الوساطة، هو إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة من اجل خلق جو من التفاهم، والمساهمة في إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي، ودفعها للمشاركة بشكل ايجابي في ابتكار حلول توفيقية، ومحاولة إذابة الخلاف، وتقريب وجهات النظر، وهي بذلك توفر إطارا قانونيا على القياس لكل حالة، يكون مقبولا من الطرفين المتنازعين، ومن صنعهم، يضمن لهم الحصول على عدالة في ظروف يمكن الاطمئنان إليها، تكون فيها الأطراف هي المشرعة لنفسها، لحسم النزاع بشكل أفضل.

والوساطة بهذا المفهوم، ليست غريبة عن المجتمعات العربية بصفة عامة، حيث كانت تمارس بشكل يومي، من طرف مجموعة من الاشخاص، الذين كانوا يحظون بمكانة متميزة داخل المجتمع، اما لكبر سنهم، او لوضعيتهم المادية المتميزة، او لمكانتهم الدينية كما ان للوساطة جذورا دينية أيضا، ورد النص عليها في مجموعة من الآيات القرآنية، والاحاديث النبوية الشريفة.

والوساطة بمفهومها الحديث، تلعب دورا كبيرا في تسوية المنازعات. وهذا يشمل كافة المنازعات سواء كانت تجارية أو عائلية شخصية أو سياسية، والنزاع قد يكون صغيرا بين طرفين أو كبيرا بين فريقين أو دولتين، وفي جميع الأحوال هو نزاع يحتاج للتسوية عبر الوساطة.

وهناك متطلبات كثيرة تقود لنجاح الوساطة أو فشلها، منها خبرة الوسيط واستقلاله وحياده وتقيده بأخلاقيات المهنة وضوابطها كالحرص على السرية وعدم الإفصاح مثلا لأي طرف عن أي تفاصيل سرية قالها له الطرف الآخر أثناء اجتماعهم الخاص.

وينبغي تدريب الشباب بواسطة مواد إعلامية مصمّمة خصيصاً لهذا الهدف تتخذ شكلاً سمعياً وبصرياً أو مكتوباً وتهدف إلى شحذ حسهم ومهاراتهم الثقافية، ليتحولوا بدورهم إلى وسطاء ثقافيين يعيشون التنوع الثقافي والحوار ويمارسونهما في حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، تشكل آليات التحذير الوقائية أدوات حيوية لتهدئة النزاعات التي كثيراً ما تكون بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيشه.

نقلاً عن صحيفة "اليوم"