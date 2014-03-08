‏حرس الحدود يباشر حادث تصادم قبالة درة العروس بجدة

امتدت حالات الحوادث المرورية في السعودية من البر إلى البحر، بعدما شهدت جدة، عصر أمس، حادث تصادم بحري بين جت بوت ودباب بحري بدرة العروس شمال جدة، نجم عنه إصابة صاحب الدباب، وتم إنقاذه من قبل دوريات حرس الحدود التابعة لمركز ذهبان بقطاع الرويس، وتمكنت الدوريات من إلقاء القبض على مالك الجت بوت بعد محاولة هروبه.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ناجي الجهني، بجميع مالكي الدبابات البحرية والجت بوت الابتعاد عن المجازفة باستخدام السرعات العالية حفاظا على سلامتهم وسلامة اﻵخرين، وعدم محاولة الهروب في حالة وقوع حوادث، لا قدر الله، من مبدأ اﻹنسانية وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات غير إنسانية، واﻹبلاغ الفوري لحرس الحدود عن الحوادث على هاتف الطوارئ 994، متمنيا للجميع السلامة.