الشورى يناقش تقرير هيئة "الدواء".. الاثنين

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية، التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة، تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/ 1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وقد أوصت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالعمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاجها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، واستكمال الجاهزية الفنية، ووضع جدول زمني لاستلام المهام المناطة بها في ذلك ضوء.

كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين.