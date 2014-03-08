رائدة سعودية توجه 3 كلمات لنساء العالم في يوم المرأة

اختزلت الدكتورة السعودية ماجدة أبو رأس، رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم السبت، بـ 3 كلمات فقط، وهي الرمز والفرصة والطموح.

وقصدت بكلمتها الأولى، بحسب ما أوضحت لـ"العربية.نت": "أن يوم المرأة لا يعد أكثر من رمز، وهو فرصة للتذكير بأهمية دورها في المجتمع، وتأثيرها وإنجازاتها التي تحققت، فالمرأة متواجدة في كل يوم، وإنجازها يسجل لحظة بلحظة".

أما كلمتها الثانية، فأرادت بها أن تؤكد لنساء بلدها والعالم أن الفرصة متاحة، والمجال مفتوح أمامهن لتحقيق نجاحات أكبر في كافة المجالات، فما عليهن الآن سوى الاجتهاد لاقتناص الفرص والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع.

بينما خصصت الطموح إلى الشابات، إذ أرادت من خلال تلك الكلمة تشجيعهن على عدم الشعور بالإحباط عند فشلهن في تخطي أي عقبة تواجههن، وتحويل الفشل إلى نجاح.

وتعد أبو رأس من أهم الشخصيات النسائية البارزة في المجتمع السعودي، لاسيما بعد حصولها على جائزة القيادات العربية النسائية للبيئة للعام 2011 من ضمن 4 شخصيات نسائية على مستوى العالم العربي من قبل المنظمة العربية الأوروبية للبيئة في سويسرا، لتكون أول امرأة سعودية تحصل على هذه الريادة.

كذلك، في شهر فبراير من عام 2012 اختارت وكالة "ناسا" الأميركية الأكاديمية أبو رأس لتكون ضمن فريق "ناسا" العلمي لتنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبرامج لتطوير الخليج، حيث قررت مؤسسة الخليج الأميركية للفضاء والتكنولوجيا والبيئة (كوت جاسي)، إحدى مؤسسات وكالة ناسا أن تضم إليها العالمة السعودية في مجال البيئة والإنسان والتنمية المستدامة، عضواً لمجلس الإدارة وباحثاً إقليمياً ضمن فريق ناسا العلمي للعمل على تنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبرامج لتطوير الخليج والإقليم.

يذكر أن أبو رأس تعمل حالياً أستاذ مساعد بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة قسم التقنية الحيوية. وتشغل منصب عضو مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة.