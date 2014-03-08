فيديو: سعودي في "مهمة مستحيلة" لإيقاف شاحنة

دقيقة مثيرة ومجنونة في تفاصيلها نشرت اليوم على يوتيوب لمطاردة أمنية في السعودية، عرفت تدخلاً من مواطن سعودي نزل من سيارته ووقف في وجه شاحنة هاربة كانت تطاردها السيارات الأمنية على أحد الطرق السريعة في السعودية .

نزل المواطن من سيارته وهو يرتدي ثوباً أبيض، ليقف في وجه الشاحنة التي اختل سيرها وهي تحاول أن تتفادها لتصبح قريبة من الانقلاب قبل أن ينجح قائدها في السيطرة عليها ويكمل سيره، لكن المواطن الذي ركض بسرعة عالية نجح في تسلق الشاحنة من الخلف وهي تسير بسرعة فائقة .

وعلى طريقة توم كروز في سلسلة أفلامه mission impossible أكمل المواطن سيره على ظهر الشاحنة قبل أن يقتحم قمرة السائق عبر النافذة الجانبية ليتبادل معه اللكمات لثوان معدودة انتهت بتوقف الشاحنة ومحاصرتها من قبل السيارات الأمنية والناس الذين تجمهروا والمصورين الهواة الذين رافقوا المواطن والشاحنة والسيارات الأمنية في رحلة الدقيقة المجنونة .

وتداول السعوديون هذا المقطع منذ ساعات قليلة دون معلومات عن مكان الحدث واسم المواطن وأسباب هروب الشاحنة التي كانت تلاحقها دوريات خاصة بأمن الطرق كما ظهر في المقطع .