ضبط شاب دهس رجل مرور في الطائف وهرب

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطناً تعمد دهس رجل مرور في أحد شوارع محافظة الطائف، قبل أن يفر من موقع الحادث.

وفي بيان للناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي القرشي ذكر أن أحد رجال المرور استوقف مركبة مخالفة لنظام المرور مساء أمس الجمعة في أحد شوارع المحافظة، بيد أن قائد المركبة بعد توقفه واقتراب رجل المرور منه، بادر بدهسه ولاذ بالهرب من مسرح الحادث، وبين القرشي أن: "رجل المرور نقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ لحقت به إصابات بالغة جراء الحادث، ولكن حالته الآن مستقرة".

وأكد المقدم القرشي: "صدرت توجيهات مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي للجهات الأمنية، بسرعة القبض على الجاني، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير شرطة محافظة الطائف اللواء عبدالله السحيمي، وتم في وقت قياسي توقيف المتهم، الذي اتضح أنه شاب يحمل الجنسية السعودية، وتمت إحالة المتهم وأوراقه كاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال الإجراءات اللازمة".