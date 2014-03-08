فصل خمس طالبات جامعيات بعد مضاربة جماعية في الجوف

قررت جامعة الجوف فصل خمس طالبات ورسوب أخرى في مادة دراسية، بعد مضاربة جماعية تمت بينهن، داخل أروقة الجامعة.

ويأتي هذا القرار، على ضوء لجنة التحقيق في هذه المضاربة التي وقعت قبل أسبوعين تقريباً.

ووفق مصادر "العربية نت" تم إصدار القرار من لجنة التأديب المركزية للأغراض غير الأكاديمية بمجمع كليات البنات بالجامعة بفصل طالبة فصلاً نهائياً، وفصل 4 طالبات أخريات لمدة فصل دراسي واحد، اعتباراً من الفصل الحالي، وحرمان طالبة أخرى من مادة واعتبارها راسبة فيها".

وكان مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري وجه سابقا اللجنة بإجراء التحقيقات الدقيقة واتخاذ القرارات الحاسمة التي تنص عليها اللائحة التأديبية بحق الطالبات المخالفات سلوكياً، مؤكداً على ما أعلنته الجامعة سابقاً بأنها لن تتهاون مع أي طالبة أو طالب يتجاوز اللوائح والأنظمة داخل الحرم الجامعي.