معرض الرياض.. فكر إرهابي وراء إغلاق دار نشر

علمت "العربية.نت" أن سبب إغلاق جناح إحدى دور النشر المشاركة في معرض الرياض للكتاب هو تضمن الجناح كتباً مخالفة.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن تلك الكتب تمس الثوابت الدينية وتدعوا لجماعات صنفت على أنها إرهابية، على الرغم من أن إدارة الدار تعهدت بعدم عرض هذه الكتب عند تقديمها لطلب المشاركة.

وكانت إدارة المعرض قد أغلقت أمس الجمعة هذا الجناح، ومنعت الكتب المعروضة فيه بسبب مخالفة الدار للقواعد، وقررت منع الدار من المشاركة في الدورات القادمة من المعرض لتكرار المخالفة.

وطالب مدير المعرض الدكتور صالح الغامدي في تصريحات إعلامية دور النشر بالتقيد بالشروط التي وضعتها إدارة المعرض ووافقت عليها عند التسجيل. وشدد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط والشروط "ستلغي مشاركة الجهة المخالفة والإبعاد فوراً من المعرض".